ASSE, FC Nantes - Mercato : les Verts lésés dans le transfert d’Honorat ?

Franck Honorat à Mönchengladbach, c’est pour très bientôt. Après trois saisons passées au Stade Brestois, Le Télégramme a déjà annoncé que l’ailier de 26 ans allait quitter la Bretagne pour s’engager avec le club allemand. Selon L’Équipe, le joueur est attendu dès demain pour passer sa visite médicale. Sur ces points, tout roule pour un dénouement positif du transfert. « Les deux se sont mis d'accord sur les détails les plus importants. Honorat sur le point d'être un nouveau joueur de M'Gladbach comme révélé il y a deux jours, confirme Sky Sport. L'accord est presque conclu. »

Si un contrat jusqu’en 2027 est évoqué, les nouveaux détails financiers indiquent néanmoins un transfert moins élevé que prévu (on parlait de plus de 10 M€) : 8 millions d’euros avec d’éventuels bonus. Mais « définitivement pas plus », conclut le journaliste Florian Plettenberg. Cela est une mauvaise nouvelle pour l’ASSE, qui avait intégré un pourcentage de 15 % sur la plus-value effectuée par le SB29 en cas de nouveau transfert de l’ailier droit, acheté 5 M€ par Brest en 2020.

Deal is almost completed as @borussia & Brest have agreed the most important details. #Honorat, on verge to be a new player of M’Gladbach as revealed two days ago.



New details:



➡️ Contract until 2027 + 1

➡️ Transfer fee: €8m all in - with possible add-ons included. Definitely… pic.twitter.com/QkD6ipuOgA