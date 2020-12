ASSE, FC Nantes - Mercato : Les Verts ont failli recruter un attaquant fantôme !

Même si l'absence d'un n°9 reste problématique à l'ASSE, voilà un joueur que les Verts ne doivent pas regretter d'avoir laissé filer, eux qui avaient étudié la possibilité de l'engager cet été... Avec 3 matches, 36 minutes de jeu en tout et pour tout, aucun but, aucune passe décisive, Jean-Kévin Augustin traverse le début de la saison comme un fantôme au FC Nantes, dans l'ombre d'un Randal Kolo Muani qui se révèle (2 buts, 2 passes décisives en 11 matches). Et les statistiques montrent à quel point l'ancien parisien est en difficulté, comme l'indique Blasinho, supporter du FCN, sur Twitter.

Augustin n'a touché que 6 ballons depuis le début de la saison !

Si Kolo Muani et Blas ne sont devancés que par Kylian Mbappé au nombre de dribbles menant à un tir en L1, le FCN n'est que 16e au classement de la différence buts-expected goals, ce qui dénote un réel problème de finition. Et parmi les joueurs de champ ayant disputé plus de 2 minutes en L1 cette saison, Augustin est celui qui a touché le moins de ballons dans le jeu par match avec seulement 6 ballons touchés en 36 minutes !