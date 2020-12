Depuis quelques jours, le nom de Mostafa Mohamed, l'attaquant égyptien de Zamalek, agite les rubriques Mercato. En particulier à Nantes et surtout à l'ASSE, où le joueur aimerait beaucoup signer à en croire plusieurs médias dont France Football, par l'intermédiaire de son journaliste Nabil Djellit.

L'ASSE aurait formulé une première offre de 3,5 M€ et Mohamed aurait engagé un bras de fer pour quitter Zamalek. Mais l'attaquant, également ciblé par le Rayo Vallecano, a finalement mis un terme à ce bras de fer ce mercredi en décidant de revenir à l'entraînement du club cairote. A suivre...

Tarek Hamed, Mostafa Mohamed, and Mohamed Abdel Shafy are back to @ZSCOfficial's training today 🏋️‍♂️💪 pic.twitter.com/15Gqs4o44s