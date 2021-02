ASSE, FC Nantes - Mercato : Puel et Kombouaré pistent le fils d'un Ballon d'Or !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Comme toutes les rumeurs reliées aux transferts, celle-ci est à prendre avec des pincettes. Selon Africa Foot United, l'ASSE serait intéressée par le profil de Mohamed Bouchir Belloumi. Joueur du MC Oran, ce talentueux gaucher de 18 ans a marqué il y a deux semaines un but somptueux lors de la 6e journée de D1 algérienne sous les yeux de son père Lakhdar, sacré Ballon d’Or en 1981 et considéré par certains comme le meilleur joueur algérien de tous les temps.

Après quelques saisons au GC Mascara, en 3e division algérienne, Belloumi fils a effectué en mars dernier un essai infructueux au SCO d’Angers et s'est dans la foulée engagé avec le MC Oran avec qui il est en train de s'imposer au haut niveau algérien. Parallèlement, EVECT note qu’il s'est aussi distingué avec les U20 de l'Algérie lors du tournoi UNAF-2020.

Le FC Nantes et le FC Lorient aussi sur Belloumi ?

Toujours d’après le site Africa Foot United, qui se base sur des informations du père de Belloumi, deux autres clubs français auraient adressé une offre au joueur : le FC Lorient et le FC Nantes, en course pour le maintien en Ligue 1 cette saison et qui ont sans doute d’autres dossiers plus urgents à gérer que le mercato.