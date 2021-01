Mostafa Mohamed est désormais connu de tous les supporters de l’ASSE et du FC Nantes. On a ainsi appris ce lundi que ça discute et négocie toujours dur dans ce dossier. L’ASSE a l’accord du joueur et son agent pousse pour qu’il signe à Saint-Étienne. Autre bonne nouvelle pour les Verts : Jean-Luc Buisine a fait un aller-retour en Égypte pour convaincre les dirigeants de Zamalek de leur forte envie de recruter Mohamed. Les négociations restent tendues. À l’instant T, rien n’est encore signé avec Saint-Étienne.

Diego Rolan proposé à toute la L1 sauf au FC Nantes ?

Manu Lonjon a ajouté une petite anecdote à ce dossier brûlant en assurant que Diego Rolan (La Corogne, 27 ans) a récemment été proposé au club ligérien. Le refus des Verts a été catégorique et sans doute motivé par un désir de se focaliser sur le seul Mohamed. Cette information a en tout cas fait réfléchir les suiveurs du FC Nantes, qui se demandent si l’ancien attaquant uruguayen des Girondins de Bordeaux ne serait pas une bonne pioche pour leur club favori.