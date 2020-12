ASSE, FC Nantes - Mercato : un club de Madrid torpille le dossier Mostafa Mohamed

La piste Mostafa Mohamed n’en finit plus de rebondir. L'attaquant de Zamalek (23 ans), pisté par l’ASSE et le FC Nantes mais aussi le Sporting Braga, souhaite absolument quitter son club cet hiver mais a calmé le jeu en revenant à l’entraînement d’hier.

Le but de la manoeuvre est simple : ne pas prendre d’amende ni de match de suspension et ainsi montrer patte blanche à ses dirigeants pour un éventuel départ au mercato. Mohamed est sensible au projet porté par Claude Puel à l’ASSE mais il ne faut pas écarter les autres courtisans. Un dernier vient d’entrer dans la danse : le Rayo Vallecano.

Le Rayo Vallecano n'a pas les moyens pour s'offrir Mohamed

Selon Marca, le club de la banlieue madrilène veut s’offrir les services de l’attaquant égyptien au mercato hivernal. « Grâce à Dieu, nous ne sommes pas obligés de recruter pour des blessures mais il est évident que nous devons faire venir un buteur au mercato, a assuré le directeur sportif David Cobeño au quotidien madrilène. Nous sommes satisfaits de notre effectif actuel mais il nous manque un joueur qui marquer des buts. Nous nous servirons du marché hivernal pour le rechercher. »

Si la concurrence d’un club espagnol n’est jamais vraiment une bonne nouvelle, l’ASSE peut toutefois être rassurée. Tout d’abord, le Rayo Vallecano évolue en Liga Adelante (D2, 6e). Ensuite, Marca précise que le club basé dans le quartier populaire de Vallecas n’aura jamais les moyens de débourser les 4,5 millions d’euros réclamés par Zamalek pour libérer Mohamed.