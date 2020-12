ASSE, FC Nantes – Mercato : un problème de taille s'annonce déjà avec Mostafa Mohamed

Alors que l'ASSE cherche activement un buteur pour cet hiver, la perle rare va-t-elle arriver d'Egypte ? Une chose est sûre, les Verts semblent bel et bien s'activer pour attirer l'attaquant de Zamalek Mostafa Mohamed. Un buteur de 23 ans au profil prometteur même si un problème de taille pourrait en effet sérieusement compliquer son intégration : la barrière de la langue.

Dan des déclarations à FilGoal, un entraîneur belge qui a eu l'occasion de le diriger il y a moins de deux ans, Luc Eymael, a en effet confié que Mostafa Mohamed ne parlait pas français, bien évidemment. Mais également que sa maîtrise de l'anglais était aussi très fragile. « J'y réfléchissais. Il ne parle pas couramment l'anglais non plus. Le club peut lui fournir un professeur pour apprendre le français, et si le club ne le fait pas il devra le faire lui-même. La langue l'aidera beaucoup, et il doit savoir que les choses dépendent de lui et de l'étendue de son désir de réussir », a estimé son ancien coach.

Ses envies d'Europe ne datent pas d'aujourd'hui

Passé ce problème potentiel d'adaptation, Luc Eymael se montre en revanche bien plus confiant sur sa capacité à briller sur le terrain. Notamment sous les ordres de Claude Puel. « Ca joue plus rapidement en Ligue 1 que dans le championnat égyptien, mais je pense que mon ancien attaquant est capable de s'adapter rapidement. Quand il évoluait sous mes ordres, nous avions l'habitude de faire ensemble des entraînements supplémentaires chaque jour. Déjà à cette époque il aspirait à jouer en Europe. Je connais les méthodes de Claude Puel, je l'ai vu à l’œuvre quand il était à Lille. Mostafa pourra évoluer sous sa houlette car c'est un joueur qui un état d'esprit très professionnel », assure le coach belge.