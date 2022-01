ASSE, FC Nantes - Mercato : un titulaire de Kombouaré a recalé les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Ayant déjà enregistré les arrivées de Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub, l'AS Saint-Etienne, dernière de Ligue 1 après 20 journées disputées, se montre très actif lors du mercato hivernal.

Selon les informations de RMC Sport, les dirigeants stéphanois se seraient également renseignés sur la situation de Sébastien Corchia. Mais le latéral droit du FC Nantes, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Canaris, n'aurait pas donné suite aux avances de l'ASSE et aurait décidé de finir la saison avec le FCN.

