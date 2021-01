ASSE, FC Nantes - Mercato : une offre insensée aurait fait basculer le dossier Mostafa Mohamed

Pisté par l’ASSE au mercato, Mostafa Mohamed est suivi par le FC Nantes et Galatasaray mais ne veut entendre parler que des Verts. Les dirigeants du Zamalek semblent s’être d’ailleurs fait une raison à ce sujet et pourraient enfin lui ouvrir les portes. « Dans les prochaines heures, Zamalek annoncera son accord pour le transfert de Mostafa Mohamed à l'ASSE, a déjà assuré un porte-parole du club égyptien dans des propos relayés par Peuple Vert. Les deux clubs sont tombés d'accord. Mostafa Mohamed est déterminé à signer à l'ASSE et Zamalek attend de régler quelques formalités afin d'officialiser ce transfert. Une décision sera prise dans quelques heures, mais je pense que tous les chemins mènent à son départ. »

Une offre de 5 M€ difficile à gober ?

Frédéric Nkeuna a affirmé en parallèle que l’offre de l’ASSE était la seule proposition officielle reçue pour Mohamed. « Le sort de Mohamed se décider d'ici quelques heures, a ajouté le journaliste de Canal+. Tous les signaux sont vers un départ vers l'Europe. Absent des matches du Zamalek depuis deux semaines, il est convoité notamment par l’ASSE. Bassem Morsy devrait le remplacer au Zamalek. »

Jusque-là, aucun montant de transfert n’avait fuité. Ce n’est plus le cas puisque Le Mundo affirme que l’offre de l’ASSE qui aurait fait plier Zamalek dans le dossier Mohamed serait de l’ordre de 5 millions d’euros et 15% sur le transfert d’une future revente ! Connaissant les finances serrées des Verts, cela semble tout de même difficile à croire... surtout si Claude Puel veut remplacer l’éclopé Panagiotis Retsos en janvier.