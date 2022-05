ASSE, FC Nantes, OL, OM, RC Lens - Mercato : un canonnier suisse dans le viseur ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L'information est donnée par le site Foot Mercato. Et il faudra suivre si elle se confirme dans les prochaines semaines. Ainsi, l'attaquant du FC Zürich, Assan Ceesay, âgé de 28 ans, serait déjà dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1. Et pour cause, l'international gambien reste sur une saison marquante avec le titre de champion de Suisse de son club et sur des statistiques personnels remarquables : 18 buts et 8 passes décisives en 30 apparitions en première division suisse.

Reste à savoir si les clubs français sont véritablement intéressés par un joueur n'ayant confirmé qu'en Suisse. Avantage certain, tout de même, Ceesay est libre de tout contrat à compter du mois de juillet prochain.

Pour résumer Alors que le mercato estival est loin, très loin même, d'avoir ouvert ses portes, de nombreuses rumeurs commencent à affluer sur la Ligue 1. Dernière en date, celle d'un buteur qui a marqué les esprits en Suisse et qui intéresserait plusieurs clubs de Ligue 1.

Benjamin Danet

Rédacteur