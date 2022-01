ASSE, FC Nantes, OM, RC Lens - Mercato : tous grillés pour cet attaquant des Bleus !

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Pour son premier match sur le banc de l’AS Monaco, dimanche à Nantes (17h), Philippe Clement va devoir composer avec les cas de Covid-19. Le capitaine de l’ASM, Wissam Ben Yedder, ne s’est en effet pas entraîné cette semaine. Selon L’Équipe, l’attaquant international tricolore a été testé positif. L’attaquant international tricolore fait l’actualité du jour pour une autre raison. Ancien recruteur à l'ASSE et au Toulouse FC, Jérôme Fougeron a glissé une anecdote sur le recrutement de Ben Yedder par le Téfécé alors pisté par plusieurs de clubs de L1. Et pas des moindres !

Ben Yedder entre les mailles du filet ?

« Je reçois un mail d’un ‘rabatteur’ que je ne connaissais ni d’Ève ni d’Adam. Puis un deuxième, un troisième. Il m’écrit : ‘J’ai un crack qui joue à l’UJA Alfortville en CFA, venez le voir.’ Je suis curieux, je monte pour une rencontre en retard en semaine, s’est-il rappelé dans La Dépêche du Midi. Le joueur me plaît, j’y retourne le samedi : UJJA – Nancy B. En tribunes, je vois mes collègues de Saint-Etienne, Lens, Marseille, Nantes et Auxerre. Deux rangs devant moi, siège le dirigeant du club Michel Moulin. À la mi-temps je lui demande rendez-vous et j’ai le nez creux car en seconde période Wissam plante deux buts. Je suis reçu à la fin du match et discute aussi avec l’entraîneur et l’intéressé. Je me mouille, je me dis : ‘Il nous faut ce garçon au Tef !’ Le dimanche suivant, Wissam et son agent sont invités à un match au Stadium contre Nice. Ils vont dormir dans la Ville Rose et l’affaire d’être dans la poche via une petite indemnité… »

