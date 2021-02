ASSE – FC Nantes : Pape Cissé, le Chaudron va découvrir le nouveau géant Vert

William Saliba ayant préféré se faire prêter à Nice, l'ASSE, en quête d'un défenseur central pour se renforcer cet hiver, a étudié plusieurs pistes ces dernières semaines. L'une d'elle menait à Jean-Clair Todibo (21 ans), le joueur du FC Barcelone, prêté à Benfica. Mais l'ancien toulousain, en manque de temps de jeu au Portugal, s'est avéré trop cher en salaire et malgré des sollicitations venues d'Italie (Lazio de Rome et Parme), il a finalement rejoint l'OGC Nice. L'ASSE a également approché Simon Deli (29 ans), le défenseur central du FC Bruges, pour un prêt de six mois. Mais l'international ivoirien (16 sélection) a décliné la proposition.

Un prêt payant de 700 000 €, une option d'achat de 13 M€

Et c'est finalement vers Pape Cissé que les Verts se sont tournés. A 25 ans, le colosse sénégalais (1,97 m) arrive en prêt. Il s’agit d’un prêt payant de 700 000 €, avec une option d’achat fixée à 13 M€. Un montant qui rend le transfert du joueur très improbable vu les finances actuelles de l'ASSE. Cissé, passé par l'AC Ajaccio et conseillé par Pierre Issa, l'ancien défenseur de l'OM et directeur sportif de l'Olympiakos, avait perdu sa place de titulaire au Pirée après une saison dernière où il avait eu des soucis de santé (problèmes respiratoires). Olympiakos l'a prêté après avoir rapatrié l'international Sokratis en Grèce, en provenance d'Arsenal.

Romao : « Il est vraiment bon dans les duels »

Aujourd'hui à Guingamp, Alaixys Romao avait évolué à l'Olympiakos avec Cissé, qu'il a présenté pour Poteaux Carrés. « J’ai joué avec lui une saison, en 2017-2018, ma dernière saison là-bas et lui sa première, a confié le milieu de terrain. On est resté en contact depuis. Il arrivait d’Ajaccio, où il avait joué deux saisons en Ligue 2. À l’époque il était très peu connu. Il a des qualités physiques impressionnantes. Mais Pape n’est pas qu’un beau bébé, c’est un bon footballeur qui a su progresser surtout mentalement et techniquement. » Et à Romao d'ajouter : « Il est vraiment bon dans les duels, que ce soit dans le domaine aérien ou les un contre un. Je trouve qu’il a progressé tactiquement et dans son placement et il a plutôt une bonne relance des deux pieds. C’est un défenseur assez serein qui ne prend pas de risques inconsidérés même s’il peut ponctuellement casser des lignes. Il ne s’embarrasse pas de fioritures en cas de danger. Il n’est pas lent. Il est dur sur l'homme. Je pense qu'il peut jouer en charnière avec Moukoudi ou Kolo. Ou avec Retsos ». Cissé n'avait pas joué avec Retsos au Pirée : il était arrivé juste après le départ du Grec au Bayer Leverkusen.

Puel : « Il est très performant dans le domaine aérien »

Sur le site de l'ASSE, Claude Puel a souhaité la bienvenue au joueur. « Je suis très heureux d'accueillir Pape au sein de notre effectif, a-t-il commenté. Il va nous apporter son expérience des matches européens et ses qualités de défenseur. Pape est en effet un défenseur dans l'âme, très performant dans le domaine aérien. » Des qualités que le nouveau géant Vert pourrait démontrer dès ce soir puisqu'il devrait être titulaire face au FC Nantes aux côtés d'Harold Moukoudi.