ASSE, FC Nantes, PSG - Mercato : Dupraz a récupéré le nouveau Jean-Kévin Augustin

Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Loïc Perrin veut sauver l’ASSE d’une relégation qui lui tend les bras au printemps 2022 et fera tout pour réussir sa première mission dans son nouveau costume de directeur sportif. Selon L’Équipe, les Verts ont ainsi relancé l’entourage de Zinédine Ferhat en vue d’une arrivée en janvier. En plus de Bakary Sako (33 ans) et Joris Gnagnon (24 ans), Pascal Dupraz pourrait ainsi compter trois renforts dès le début du mercato hivernal.

Selon L’Équipe, l’officialisation de l’ancien défenseur central du Stade Rennais est attendue pour le 1er janvier. Sauf que sa condition physique rappelle les conditions de l’arrivée de Jean-Kévin Augustin au FC Nantes. Et ce n'est pas une franche réussite. Débarqué à court de forme dans la Cité des Ducs en octobre 2020, l’ancien attaquant du PSG (24 ans aussi) avait ensuite été victime du Covid avant d’être mis au placard par ses entraîneurs successifs (Gourcuff, Domenech et Kombouaré).

Pour Gnagnon, on en est encore loin mais sa condition physique semble similaire et peut donc préoccuper. « Arrivé libre dans le Forez dès fin novembre, l’ex- international Espoirs français essaie de retrouver un niveau de forme acceptable, explique le quotidien sportif. Vu son surpoids et sachant qu’il souffre encore de séquelles du Covid-19, ce n’est pas gagné : il pourrait ne pas être opérationnel avant… mars. »

