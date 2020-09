ASSE, FC Nantes, RC Lens - Mercato : un coup d’accélérateur attendu pour Diony ?

L’opération dégraissage lancée par Claude Puel est en stand-by à l’ASSE. Alors que Wahbi Khazri, Yann M’Vila et Miguel Trauco ne seront pas retenus en cas d’offre satisfaisante, Loïs Diony est exactement dans le même cas de figure.

Pour ce faire, l’attaquant de 27 ans a été récemment proposé au RC Lens ainsi qu’au FC Nantes, qui ne seraient pas contre l’arrivée d’un avant-centre. Sauf que les deux clubs n’ont pas été convaincus par le profil du buteur des Verts.

Pas d'avancées pour Diony... pour l'instant

Reste le SCO d’Angers, dernier club positionné de manière plus crédible pour Diony. Le contact est réel entre les deux parties mais le dossier n’a pas connu plus d’avancées que cela ces dernières 24 heures. « Pas plus d’avancées hier dans les discussions entre Loïs Diony et Angers, précise le journaliste du Progrès Damien Nore. Quand la situation se débloquera, la transaction entre les deux clubs pourrait aller vite. » Pour l’heure, ce n’est donc pas encore le cas.