ASSE, FC Nantes, Stade Rennais - Mercato : Bouanga reparle des Verts et drague la L1

Denis Bouanga s’éclate aux États-Unis. Parti tenter le rêve américain après une dernière saison frustrante à l’ASSE, l’ailier gabonais du Los Angeles FC aurait aimé faire mieux chez les Verts. « J'ai un staff qui me fait vraiment confiance. Ils me laissent de la liberté sur le terrain, je ne suis pas bridé. Je me donne à fond et, avec du travail et des sacrifices, les performances suivent, a-t-il affirmé sur Transfermarkt. Je n’ai jamais triché sur un terrain, j'aurais pu faire les mêmes à Saint-Étienne lors de ma dernière saison là-bas, mais jouer le maintien, les changements de coach… c’est dur. Il y a des circonstances qui font que des fois tu es bon et des fois pas. »

« Je suis ouvert à tout »

Au sujet de son avenir, Bouanga (28 ans) confirme avoir été approché par des clubs de Ligue 1 cet été (Nantes et Rennes étaient alors cités) et tend encore la main à un retour en Europe. « À mon départ de Saint-Etienne, j'ai reçu des offres de clubs en France et en Bundesliga aussi, mais je ne sentais pas qu’ils me voulaient vraiment, alors que Los Angeles a fait le forcing. Le club m'appelait tous les deux jours, il voulait savoir mon état, si c’était possible que je vienne, a-t-il ajouté. Je ne veux pas être un second choix ou être là par défaut, je déteste ça. Je préfère descendre d'une division ou aller dans un club moins fort, mais savoir que l'institution me veut. Je ne me ferme aucune porte pour l'avenir. J'irai là où Dieu décide. Je sais qu'il y aura des opportunités. Moi je pèse les avantages et les inconvénients. Si je peux retourner en Europe, j'y retournerai, si je peux rester, je resterai. Je suis très bien ici. Après, s'il y a une offre irrefusable, j'irai. S'il y a un club qui me veut vraiment, on parlera. Quoi qu'il arrive, je suis ouvert à tout. »

