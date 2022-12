ASSE : gestion, budget Mercato... Les hallucinantes révélations sur le tandem Romeyer – Caïazzo !

Lors de l'Assemblée générale du club, les dirigeants se seraient félicités de leur « excellente » gestion et du fait qu'il « y a de l'argent en banque ». A l'issue de ce point de mi-saison, le tandem Romeyer – Caïazzo aurait même planifié le fait de finir à la 10e place du classement de Ligue 2 à l'issue de cette saison, anticipant une remontée au classement avant même le Mercato.

Selon le journaliste, l'ASSE disposerait d'une enveloppe comprise entre 2,5 et 2,8 M€ pour cet hiver :« Les dirigeants veulent garder le maximum d'argent en banque pour vendre le club plein pot ». Il revient aussi sur les dépenses folles du dossier Gaëtan Charbonnier (500 000€ de transferts, 100 000€ de salaire + une prime faramineuse en cas de maintien).

« Le club coule mais les dirigeants ne le voient pas. Ce n'est même plus de la réalité parallèle ! Ils se sont créés un monde... ça les rend tous tarés (…) Franchement, un tel niveau d'amateurisme... On dirait Boulogne-sur-Mer qui est en train de complètement péricliter (…) Honnêtement, j'ai de la peine pour les fans de Saint-Etienne... »

Les révélations complètes de Romain Molina :

