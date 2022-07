ASSE : Giraudon, Chambost, Briançon, leurs premiers mots en Vert

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les trois recrues de l'ASSE, Dylan Chambost, Anthony Briançon et Jimmy Giraudon étaient face aux médias il y a quelques instants. Voici ce qu'il faut en retenir.

Dylan Chambost : "Je suis très fier de revenir, de signer ici. J'arrive avec beaucoup d'ambitions. La Ligue 2 ? Il y a un petit goût d'inachevé car on souhaite toujours être au plus haut-niveau. Mais une fois que j'ai eu le coach, puis Loïc au téléphone, tout s'est fait rapidement. C'est une chance de revenir dans le club que j'aime. Je suis supporter des Verts, j'ai été triste de ce qu'il s'est passé en fin de saison dernière, maintenant on se doit de passer à autre chose. Avec de l'ambition. Les supporters ? Ce sera à nous de les emmener, et de faire qu'ils nous encouragent."

Loïc Perrin sur le mercato : "On a un pu préparer un peu mieux ce mercato que celui de l'hiver dernier. On a étudié pas mal de profils. On est contents d'avoir déjà fait venir des joueurs. On a travaillé en amont, on avait une piste élargie, dont certains joueurs étaient en Ligue 2. On travaille maintenant avec Laurent. Que ce soit pour Dylan ou Anthony, ils avaient d'autres propositions et ils ont choisi Sainté. C'est un très bon point. Anthony, ça faisait par exemple longtemps qu'on le suivait. Jimmy aussi avait une vraie volonté de rejoindre notre projet. On cherche encore un attaquant, comme tout le monde la saint. On va attendre des sorties, si il y en a. Mais on sait aussi que l'effectif ne sera sans doute pas complet pour la première journée de championnat."

Anthony Briançon : "Ce qui m'a décidé ? C'est un club mythique, tout simplement. Et ça va au-delà du simple challenge. Ca n'a pas été compliqué à prendre comme décision. Après, jouer à Geoffroy-Guichard, ce n'est pas rien non plus. C'est aussi pour ça qu'on joue au foot. Le projet, c'est ramener l'ASSE dans l'élite, on le sait. Et ça ne va pas être simple, on le sait aussi. Les ingrédients ? Un groupe uni, solidaire. Une saison, c'est long, il y aura des moments compliqués. Tout le monde devra tirer dans le même sens. Les points de pénalité ? Ca nous oblige à vite et bien démarrer. C'est un handicap, oui, mais ça peut être une force. Même si on gagne notre premier match, on sera à 0. Là, ça se passe très bien, l'adaptation est parfaite. Je me sens bien physiquement, même si il me faudra du temps pour être à 100%."

Jimmy Giraudon : "Ma venue ? C'est le coach, bien entendu. Puis le club. Quand un club comme Sainté te contacte, tu n'hésites pas longtemps. Le public, le stade, ça compte. Je ne viens pas ici avec d'autres certitudes, notamment en temps de jeu. Quand j'ai eu un contrat avec le coach, je n'ai pas longtemps hésité. C'était rapide à faire comme choix. La L2, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est un championnat compliqué, en effet, mais on va essayer de faire une bonne saison. C'est plus facile de s'intégrer quand on connaît le coach et Dylan. Mais le groupe a été très sympa aussi. On se devra d'être réguliers tout au long de la saison. Les points en moins ? Ce n'est pas anodin, mais on va devoir faire face."

