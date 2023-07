ASSE, Girondins – Mercato : Batubinsika débarque chez les Verts, Guingamp inflexible pour Livolant

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

Dylan Batubinsika devrait bien être la deuxième recrue estivale de l'ASSE. L'imposant défenseur central doit passer sa visite médicale dès ce soir et il devrait s'engager pour les deux prochaines saisons, avec une 3e année en option, selon Le Progrès.

Un 3e club se positionne sur Livolant

Le transfert du joueur de Famalicao devrait être officialisé demain. Quant au dossier Livolant, il touche à sa fin à en croire Ouest-France. Le quotidien révèle en effet que Guingamp a refusé toutes les offres pour son capitaine, à qui l'ASSE et les Girondins font les yeux doux. « Pour l’instant, Guingamp n’a pas obtenu le montant suffisant pour le rachat de son année de contrat (autour de 2 millions d’euros). Et les trois offres formulées depuis le début de semaine ont toutes été écartées. Il semblerait toutefois que le dénouement soit proche », indique le quotidien. Qui ajoute : « Ça négocie dur pour Livolant, entre Bordeaux, Saint-Etienne et un club étranger. » A suivre, donc...

