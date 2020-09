ASSE, Girondins - Mercato : voir Cabaye à Bordeaux, il en rêve !

Yohan Cabaye a toujours réussir à rebondir et devra prouver une nouvelle fois sa capacité de relance. Laissé libre par l’ASSE cet été, le milieu de 34 ans confiait récemment qu’il avait beaucoup de mal à trouver une piste concrète cette saison.

Les Girondins de Bordeaux pourraient être une piste crédible aux yeux de Nelson Dias. Le directeur sportif de Mérignac-Arlac a confié qu’il aimerait bien voir l’ancien Lillois aux Girondins afin de doubler le poste d’Otávio.

Cabaye en doublure d'Otavio ?

« J’aimerais bien voir ce joueur aux Girondins, cela permettrait d’avoir un équilibre entre les joueurs expérimentés comme Costil et internationaux qui pourraient encadrer les jeunes qui ont signé au club récemment, glisse le technicien dans des propos relayés par Girondins4Ever. Il y a quand même pas mal de jeunes qui ont signé leur premier contrat cet été, et c’est une bonne chose, dont deux Arlacais : Aymeric Depussay, et Tidiane Malbec. C’est une fierté. On a peut-être la chance cette année d’avoir Jean-Louis Gasset sur l’équipe pro, qui lui connait le travail de la formation. »