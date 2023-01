ASSE, Girondins - Mercato : coup dur dans le dossier Boutrah

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Auteur de 8 buts et 5 passes décisives en 15 matchs disputés, le milieu offensif de l'US Concarneau, Amine Boutrah, est l'une des révélations de la saison en National 1. De quoi attirer l'oeil des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 (ASSE, Girondins de Bordeaux, Montpellier, Metz).

"On n'a aucune offre"

Mais dans Ouest-France, l'entraîneur de l'USC, Stéphane Le Mignan, a fermé la porte à un départ de son joueur cet hiver, annonçant par ailleurs que l'actuel leader de National 1 n'avait reçu, à ce jour, aucune offre pour Amine Boutrah. "On est très clair avec lui et son responsable, avec lequel on est d’ailleurs sur la même longueur d’onde. Amine est un très bon garçon. Il sait qu’il faut qu’il y aille étape par étape, et que les choses peuvent aller dans le bon sens avec nous, si par bonheur on parvient à être encore en haut en fin de saison. Aujourd’hui, on n'a aucune offre. Il y a des liens entre les personnes, c’est évident. Mais au sujet de son avenir à court terme, pour nous, il n’y a pas de débat !"

Pour résumer Pour l'entraîneur de l'US Concarneau, Stéphane Le Mignan, il n'est pas question qu'Amine Boutrah, courtisé notamment par l'AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux, parte cet hiver.

