ASSE, Girondins - Mercato : début de réponse demain dans le dossier Livolant ?

Ils ne s'attendaient sans doute pas à ça les supporters des Girondins de Bordeaux et de l'ASSE. Mais si ils suivent avec assiduité le dossier Jérémy Livolant, attaquant de Guingamp, annoncé dans les deux clubs au gré des informations, ils vont regarder avec attention la prochaine composition d'équipe du club breton en match amical.

Match amical

Ce sera demain, contre QRM, à 16 heures, et il est une évidence que Livolant, titulaire lors du premier match et concerné par la préparation comme l'a expliqué son entraîneur, ne sera pas aligné ou même convoqué si il est bel et bien sur le départ. Reste à savoir quel club aura pris l'avantage dans les discussions avec le club breton.

