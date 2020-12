ASSE, Girondins – Mercato : Gasset loin de tendre le main à Boudebouz, Khazri ou Ruffier

Il y a quelques mois seulement, alors que Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz et Stéphane Ruffier étaient poussés vers la sortie à l'ASSE, certains imaginaient une destination idéale pour eux. Les Girondins de Bordeaux ont Jean-Louis Gasset sur leur banc, et le lien particulier qu'il a tissé avec les Verts rendaient forcément la connexion facile.

Sauf qu'au fil des semaines, il est apparu évident que les Girondins n'avaient pas les moyens de relancer les indésirables de l'ASSE. Outre le pari Ben Arfa, Bordeaux n'a pas recruté et la donne ne devrait pas être différente cet été. C'est ce qui ressort du point Mercato fait par Jean-Louis Gasset. Dans des propos relayés par Webgirondins, le coach bordelais a clairement indiqué qu'il fallait plutôt attendre des départs.

Gasset pense surtout aux départs

« Les dirigeants, et notamment Alain Roche, savent ce qu’il faudrait faire dans l’idéal. On a trop de joueurs à certains postes. Personne n’est heureux. Les joueurs qui ne jouent pas sont malheureux, et moi ça ne me fait pas plaisir de vivre avec des gens qui ne s’épanouissent pas. Si le club arrive à trouver une solution pour le bien de tout le monde, je suis preneur », a expliqué Jean-Louis Gasset.

Quand au fait de voir des recrues arriver, le coach bordelais s'est montré bien fatalisite. « Qu’est-ce qui peut se faire, qu’est-ce qui peut se réaliser quand on commence à parler au niveau de la "finance"… Là je sors de la pièce, parce que ce n’est plus de mon ressort. Je savais avant de venir qu’il y avait pas mal de problèmes. Donc moi j’essaye de faire mon job. On m’a demandé de remettre Bordeaux là où il devait être. J’essaye. Je travaille au maximum avec l’effectif, et après les gens responsables savent ce qu’ils peuvent ou doivent faire », a conclu l'ancien coach de l'ASSE.