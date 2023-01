ASSE, Girondins - Mercato : le clan Boutrah vend la mèche pour son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Amine Boutrah attire du beau monde. Auteur de 8 buts et 5 passes décisives en 15 matchs disputés, le milieu offensif de l'US Concarneau plaît à des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 (ASSE, Girondins de Bordeaux, Montpellier, Metz). Sauf que tout ce petit monde devra sans doute attendre un petit peu pour avoir le droit de s’adjuger ses services au mercato. Pierrick Antonetti, représentant de Boutrah, a évoqué le cas de son poulain et a fermé la porte à ses prétendants.