ASSE, Girondins - Mercato : les Verts et Bordeaux ont perturbé la pépite Boutrah

Tous les suiveurs de National en ont entendu parler tant Amine Boutrah écrase tout sur son passage. Évoluant sous les couleurs du co-leader du championnat Concarneau, l’attaquant de 22 ans plaisait déjà beaucoup cet hiver, et d’autant plus cet été.

Amine Boutrah espère la Ligue 1 pour cet été

Alors que l'ASSE, les Girondins de Bordeaux, et le MHSC voulaient l’attaquant du club breton cet hiver, le joueur a reconnu à So Foot avoir été un peu perturbé lors du Mercato d'hiver et ne pas avoir su trop mettre de côté l'engouement malgré la présence de ses proches pour le soutenir : « Vers le mois d’octobre, j’étais en feu en étant décisif à chaque match. J’entendais de plus en plus parler de moi, des agents m’appelaient, des clubs s’intéressaient à moi. Tout était devenu différent par rapport à la saison dernière. Ma période plus compliquée ? Il y avait clairement un gros lien. J’avais la tête ailleurs que dans mon football. Les premières semaines, j’arrivais à faire abstraction, mais au bout d’un moment, ça a pris le dessus. La coupure du mois de décembre m’a fait du bien. Dans le football, tu peux vite être tout en haut comme tout en bas, donc je réfléchissais beaucoup à un départ ou non. Quand je touchais un ballon, je me disais qu’il y avait du monde dans les tribunes pour moi, donc j’étais trop dans le calcul. J’avais perdu mon insouciance qui fait ma force, donc je n’étais pas bon. En plus on ne gagnait plus trop à cette période, donc ce n’était pas évident ».

S’il a pris la décision de finir la saison avec Concarneau l’hiver dernier, il ambitionne à de grandes choses dès cet été : « La suite logique c’est la Ligue 1. Je laisse ça à mon agent c’est trop tôt pour donner une réponse, j’ai beau faire le mec qui n’est pas atteint, je reste jeune donc il faut que je me protège », a expliqué le jeune attaquant