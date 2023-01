ASSE, Girondins - Mercato : les Verts n’ont pas lâché Boutrah, loin de là !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

En marge de la victoire ce lundi de l'AS Saint-Etienne à Niort (1-0), la journaliste de beIN SPORTS, Margot Dumont, a annoncé que le mercato hivernal du club du Forez était encore loin d’être clos. "Il y aura des départs et trois autres joueurs pourraient arriver, un milieu défensif, un milieu offensif et un défenseur par ordre de priorité."

Boutrah toujours dans le viseur des Verts !

Pour le poste de milieu offensif, Amine Boutrah serait toujours suivi. En effet, selon les informations du compte Twitter @GaelB42, l'ASSE n'aurait pas abandonné la piste menant au milieu offensif de l'US Concarceau, dont le nom a été évoqué également du côté des Girondins de Bordeaux. Les contacts ne seraient pas rompus entre le joueur de 22 ans, à qui il ne reste plus que six de contrat, et le club stéphanois.

L’ASSE n’a pas abandonné la piste A.Boutrah (US Concarneau)

Les contacts entre les 2 parties ne sont pas rompus

Pour rappel, le joueur est en fin de contrat en juin 2023 et son agent est Pierrick Antonetti, fils de l'entraîneur #ASSE — Gaël (@GaelB42) January 18, 2023

