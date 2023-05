ASSE, Girondins - Mercato : un chouchou de Batlles s’apprête à signer au RC Strasbourg !

Zapping But! Football Club ASSE : enfin de la compétence chez les Verts ?

Amine Boutrah n’a pas la langue dans sa poche. Après la montée historique de son équipe en Ligue 2, le milieu offensif de l'US Concarneau a annoncé son départ du club breton cet été. « Je ne sais pas où je vais signer mais c’était mon dernier match avec Concarneau. Ce que je veux, c’est m’affirmer en Ligue 1 », a-t-il récemment affirmé dans Ouest-France.

Boutrah vers Strasbourg

Annoncé notamment dans le viseur de l'AS Saint-Étienne et les Girondins de Bordeaux, le milieu offensif français de 22 ans vise donc plus haut que la Ligue 2 et les Verts. Cela tombe plutôt bien puisque L’Équipe laisse entendre dans son édition du jour qu’il se dirige tout droit vers le RC Strasbourg. Le club alsacien prépare une refonte massive de son effectif cet été et Boutrah en profiterait pour faire le chemin inverse.

