ASSE, Girondins - Mercato : un club mythique de L1 suit aussi le « nouveau Ribéry » !

Amine Boutrah inspire plusieurs clubs en France. Tout à tour, on a en effet appris que le milieu offensif de Concarneau attire les regards de l’ASSE, des Girondins de Bordeaux et du Montpellier HSC. Récemment, Stéphane Le Mignan a été très clair à son sujet.

« La probabilité qu’Amine reste chez nous jusqu’à la fin de la saison est très très forte. Je ne me fais pas de soucis là-dessus. Il a des clubs qui le suivent mais il y a aucune idée de partir. On est habitués. L’an passé, c’était le cas avec Donatien Gomis et Fahd El Khoumisti. L’année d’avant avec Peter Ouanneh. Il y a un contrat. On ne va pas s’affoler avec ça », a affirmé le coach breton dans Ouest France.

Si Concarneau reste donc serein au sujet de Boutrah, la FFF TV a laissé entende hier soir que le RC Strasbourg s’était aussi mis sur les rangs. Avec 7 buts et 4 passes décisives en 12 matches de National 1, il faut dire que le joueur de 22 ans ferait un bien fou à l’avant-dernier de Ligue 1.