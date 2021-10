ASSE, Girondins - Mercato : un nouvel épisode Mostafa Mohamed en préparation

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Après Mostafa Mohamed chez les Verts en janvier dernier, Mostafa Mohamed à Bordeaux cet été, un nouvel épisode se profile. Mais on vous rassure, il ne devrait pas être diffusé en France. A priori, l'ASSE et le FCGB ont payé pour comprendre que négocier avec le Zamalek et ses très nombreux décideurs constitue un casse-tête trop grand pour toute personne sensée.

Cette fois, c'est Galatasaray qui fait son possible pour recruter définitivement l'attaquant de 23 ans. Pourtant, le Cimbom a essayé de mettre un terme à son prêt d'un an et demi durant l'été, lassé par son hygiène de vie pas franchement digne d'un professionnel. Mais depuis, les choses sont rentrées dans l'ordre.

D'abord mis au banc par Fatih Terim, Mohamed a inscrit un doublé salvateur sur la pelouse de Rizespor (3-2) juste avant la trêve internationale. Suffisant pour que l'entraîneur turc demande à sa direction de faire le nécessaire pour obtenir son transfert définitif. Galatasaray devrait proposer 4 M$ au Zamalek pour un transfert définitif. On souhaite bien du courage au négociateur…