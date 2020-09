ASSE, Girondins – Mercato : Une piste se referme pour Wahbi Khazri

Wahbi Khazri fait partie des joueurs dont Claude Puel aimerait se séparer à l'ASSE, afin d'alléger la masse salariale et de faire plus de place aux jeunes. Et parmi les pistes évoqués dernièrement pour l'international tunisien, certains médiazs ont évoqué un intérêt de Bordeaux, avec l'arrivée sur le banc girondin de Jean-Louis Gasset, le coach qui l'avait fait venir à « Sainté ».

Mais sur France Bleu Gironde, relayé par le site Sainté Inside, Alain Roche a tué la rumeur dans l'oeuf. « On a beaucoup d’attaquants déjà présents dans l’effectif donc Wahbi Khazri n’est pas du tout un joueur auquel nous avons pensé », a en effet soutenu le directeur sportif du club au scapulaire. Dont acte. Khazri a en revanche des touches en Turquie (Trabzonspor et Basaksehir), mais il réfléchirait à l'idée de donner suite à ses contacts.