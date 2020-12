ASSE, Girondins, OL, OM : quand Loïc Perrin évoque ses nombreuses touches aux mercatos....

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la recrue Rétsos

C'est un entretien ô combien intéressant qu'a accordé Loïc Perrin, l'ancien défenseur de l'ASSE, au site de supporters des Girondins de Bordeaux, Girondins4ever. Car au-delà des souvenirs du joueur sur le tandem Gasset-Printant, qui officie à Bordeaux en ce moment-même après l'avoir fait dans le Forez, et au-delà, également, de ce qu'il pense des Girondins, le capitaine légendaire des Verts est revenu sur ses différentes touches au cours de quelques marchés des transferts. Toujours instructif.

"Une offre des Girondins en 2013 ? Ca a toujours été comme ça. Il y a eu Monaco aussi en 2010, mais je ne voyais pas l’intérêt d’aller dans un autre club en France… Si on fait le tour, pour moi, il n’y avait pas beaucoup mieux que Saint-Etienne à l’époque, au début des années 2010 où je prenais du plaisir. Il y avait toujours mieux, mais le voisin Lyonnais, ce n’était pas possible.

Il y a eu Paris mais ce n’était pas leur politique. Il y a eu peut-être Marseille à un moment donné mais ça ne me correspondait pas. Et les autres clubs, encore une fois, en termes de classement, Bordeaux, Montpellier, Rennes et Lille à l’époque, je trouvais qu’il n’y avait pas d’intérêt à aller ailleurs qu’à Saint-Etienne, surtout en France."