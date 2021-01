ASSE, Girondins, Stade Rennais - Mercato : la piste M'Baye Niang serait de retour !

On l'apprend, désormais : le mercato peut parfois faire rire. Et les supporters de l'ASSE doivent sans doute être hilares en apprenant ce soir, via l'Equipe, que la piste M'Baye Niang demeure d'actualité. Comme vous le savez, sans doute, le club du Forez a déjà cherché à enrôler l'attaquant rennais lors du mercato d'été. Niang, qui avait même passé sa visite médicale à l'Etrat, était toutefois (re)parti sans signer. Alors que le Stade Rennais était disposé à prendre une partie de son salaire, estimé à 250 000 euros brut par mois.

Problème, et l'Equipe le précise, le Stade Rennais ne veut plus faire le moindre effort. Et on voit mal les dirigeants stéphanois, pas vraiment à l'aise financièrement, capables de payer de tels émoluments ou même une indemnité de transfert. Autre souci, pour les Verts, les clubs pressés de recruter le Sénégalais sont aujourd'hui nombreux. Le Genoa (Italie), Valladolid (Espagne) et le Besiktas (Turquie) seraient ainsi sur les rangs.

En Ligue 1, un autre club pourrait arriver dans le dossier : les Girondins de Bordeaux. Avec la même problématique financière que celle des Verts. Le dossier Niang est reparti pour un tour....