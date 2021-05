ASSE : Gourna-Douath parle Mercato et évoque son rêve ultime

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Le match à Lille

"On sait que Lille joue le titre, on a bossé à l'entraînement pour affronter cette grosse équipe, et on attend le match avec impatience. En face, ils sont allés chercher des grosses victoires notamment contre le PSG. Nous, on est ensemble et on ne lâche rien. On est un groupe de compétiteurs. On l'a vu tout au long de la saison malgré des périodes de moins bien."

Promesses personnelles et chaudron plein

"C'est très flatteur d'être dans un classement des joueurs prometteurs mais je me concentre sur mon football. Mes idoles sont Debuchy et Kolo. Plus de 40 sélections en équipe de France. Après, franchement, le rêve c'est de jouer dans un Geoffroy-Guichard plein."

Son avenir

"Je ne m'occupe pas de mon contrat. Il dure jusqu'en 2023 et je suis focus sur mon football."