ASSE : Hamouma bénéficie d’un privilège de luxe à Ajaccio

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Romain Hamouma revit. Meurtri par la relégation en L2 de l’ASSE, où il était arrivé en juillet 2012, le joueur de 35 ans a décliné l’offre de prolongation des Verts, préférant s’exiler pour un an sur l’île de Beauté. En Corse, l'intéressé a été accueilli à bras ouverts.

« Tout le monde, au club, était unanime pour sa venue, assure Olivier Pantaloni dans L’Équipe. Romain dégage l’état d’esprit qu’on essaie de véhiculer au sein de l’ACA. S’il n’a pas forcément le charisme d’un leader, il l’est, sur le plan technique et de l’intelligence du jeu. Il va servir d’exemple aux autres. Il a besoin qu’on lui témoigne d’énormément de confiance et on va chercher à l’utiliser au maximum. »

Pour y parvenir, Hamouma bénéficiera d’un entraînement à la carte. « On a établi une relation avec le préparateur physique afin de pouvoir le soulager, quand il en ressentira le besoin », confirme le coach de l’ACA. Tout semble donc sur les rails pour que l'ancien Vert cartonne la saison prochaine.