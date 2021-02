ASSE : ils s'éclatent, ils galèrent... où en sont les 17 Verts partis en 2020

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

IL FLAMBE GRAVE

Wesley Fofana (Leicester)

Transfert record de l'ASSE, le jeune défenseur, acheté 35 M€ (+ 5 M€ de bonus) par Leicester lors des derniers jours du marché d'été, poursuit sa progression en Angleterre. Les Foxes jouent les premiers rôles en Premier League et le Marseillais, titulaire, s'impose et impressionne. Son nom revient de plus en plus parmi les prochains appelés par Didier Deschamps en équipe de France.





IL A MIS 12 BUTS DEPUIS SON DEPART

Robert Beric (Chicago Fire)

Transféré pour 1 M€ à Chicago en janvier 2020, l'attaquant slovène a déjà inscrit 12 buts depuis qu'il a rejoint la MLS. Insuffisant pour que son équipe parviennent à se qualifier en Play-offs, mais ses qualités de finisseur sont intactes.

IL EN EST A 9 BUTS

Makhtar Gueye (Ostende)

Prêté à Nancy, l'attaquant sénégalais avait inscrit 7 buts avec le club lorrain la saison dernière en L2. A 23 ans, il pointe à 9 buts avec Ostende depuis qu'il a rejoint la Belgique. Acheté 1 M€, l'ancien joueur de l'US Gorée a inscrit deux doublés la semaine passée : un en championnat, l'autre en Coupe de Belgique.

IL EN EST A 7 BUTS

Franck Honorat (Stade Brestois)

Le Varois n'avait inscrit aucun but la saison dernière avec l'ASSE. Transféré pour 5 M€ à Brest, il justifie pleinement l'investissement du club breton et de son entraîneur Olivier Dall'Oglio, qui l'a repositionné sur l'aile gauche. Déjà 7 buts à son actif en L1, dont une somptueuse ouverture du score face aux Verts, en novembre dernier.



MEME LUI SE MET A MARQUER !

Yann M'Vila (Olympiakos)

En deux saisons et demi, l'ancien international n'avait pas fait trembler les filets sous le maillot vert. Et le voilà qui compte 3 buts avec l'Olympiakos. Laissé libre par l'ASSE, le milieu défensif a retrouvé son niveau et le sourire en Grèce. Leader de son championnat et toujours en lice en Ligue Europa.



IL EST REGULIEREMENT DECISIF

Kenny Rocha Santos (Nancy)

L'ASSE avait la possibilité de le faire revenir mais l'ancien vainqueur de la Coupe Gambardella est finalement resté à Nancy. Et en L2, il réalise une grosse saison. A 21 ans, il compile 4 buts et 6 passes décisives avec le club lorrain.

IL JOUE ET MARQUE PLUS QU'A SAINTE

Loïs Diony (Angers)

A 28 ans, l'ancien dijonnais, acheté 7 M€ et laissé libre par l'ASSE trois ans plus tard, fait partie intégrante de la rotation de Stéphane Moulin à Angers. En 22 matches de L1, il a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives depuis son arrivée au SCO.





ILS SONT TITULAIRES

William Saliba (Nice), Sergi Palencia (Leganes), Mickaël Nadé (Quévilly-Rouen)

Après avoir passé la première partie de saison avec les U23 d'Arsenal, William Saliba, prêté à Nice, est titulaire chez les Aiglons. En rupture de banc la saison passée chez les Verts, Sergi Palencia se refait une santé en Espagne. Il enchaîne les titularisations avec Leganes, dans la course pour remonter en Liga. Prêté lui aussi, à Quévilly-Rouen, en National, Mickaël Nadé est titulaire au sein d'une équiper qui joue la montée en L2.





IL JOUENT DE PLUS EN PLUS

Alexandros Katranis (Hatayspor) et Alexis Guendouz (USM Alger)

Après Mouscron et Atromitos, Alexandros Katranis enchaîne un nouveau prêt à Hatayspor, étonnant promu en Super Lig turque, où le latéral gauche grec après avoir débuté sa saison sur le banc, vient de disputer 10 matches, lui qui n'a jamais porté le maillot vert depuis son arrivée en France en 2017. Quant à Alexis Guendouz, libéré par l'ASSE l'été dernier après sa belle saison en Pau (National), promu en L2, il vient de regagner sa place dans les buts de l'USM Alger, qui n'a plus perdu depuis qu'il rejoue.

C'EST PLUS COMPLIQUE POUR EUX

Transféré pour 3 M€ à Metz, Vagner Dias (25 ans), qui n'a toujours pas retrouvé l'intégralité de ses moyens après sa grave blessure de l'an dernier avec Nancy, n'a inscrit qu'1 but avec les Grenats. Prêté à Ankaraguçu, Assane Diousse, lui, a perdu sa place de titulaire avec le club turc, qui pointe en bas de classement. Enfin, Lamine Ghezali (21 ans), prêté au SC Lyon (National), n'apparaît que très rarement dans le groupe lyonnais. Il n'a pas encore inscrit le moindre but en 8 matches, dont seulement deux en tant que titulaire.

CABAYE TOUJOURS SANS CLUB

Laissé libre par l'ASSE au printemps dernier, Yohan Cabaye (35 ans), un temps annoncé en partance pour le Viet-Nam, n'a toujours pas rechaussé les crampons depuis son départ du Forez.