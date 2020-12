ASSE - INFO BUT! : postes, caractéristiques, les deux priorités Mercato de Puel sont connues en interne

Au lendemain du succès en terre bordelaise, il reste encore deux matches à l'ASSE pour terminer une pénible année 2020. Entre les mauvais résultats, les blessures et une seconde partie de saison qui s'annonce morose, les supporters des Verts espèrent logiquement que les dirigeants vont faire un effort financier pour aller chercher des recrues. Financièrement, et comme vous l'a déjà expliqué Laurent Hess, notre correspondant à Sainté, ce sera complexe tant la marge de manœuvre est étroite, voire nulle.

Ce qui n'empêche pas Claude Puel de donner des consignes à la cellule recrutement du club. Elles étaient au nombre de trois il y a quelques semaines, elles ne sont plus que deux. Pour quelle raison ? Parce que le poste de latéral gauche n'est plus à pourvoir. Miguel Trauco, le Péruvien, a qui il avait été demandé de trouver une porte de sortie, semble avoir convaincu son entraîneur. Raison suffisante pour que le technicien stéphanois insiste sur deux autres chantiers bien précis.

Le défenseur central devra être droitier

Priorité des priorités : une défenseur central. On ne sait si le dossier William Saliba (Arsenal, sous forme de prêt) a été rangé aux oubliettes, mais il est à l'heure actuelle une certitude : Puel cherche encore et toujours un remplaçant à Wesley Fofana. Les attentes du Castrais sont claires : cet élément devra être bon à la relance, être droitier et avoir déjà une certaine expérience. Les Stéphanois tenteront, ensuite, et faute de moyens financiers conséquents, de se faire prêter ce fameux joueur en question.

L'autre consigne donnée à la cellule de recrutement concerne la ligne offensive. Et tendrait à prouver que Charles Abi ne fait plus l'affaire. En effet, Puel attend des noms, et des solutions, pour un véritable avant-centre, physiquement imposant. Douce évidence, ce ne sera pa simple de trouver un tel élément. Là-encore, l'ASSE devrait privilégier la solution du prêt.

