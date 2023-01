ASSE - INFO BUT! Mercato : Charbonnier a signé un long contrat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

On le sait, les contrats dans le football professionnel ne servent plus à grand chose. Et il est une évidence que les joueurs, sollicités par certains clubs, partent bien avant les dates indiquées lors de leurs signatures. Dans le cas de Gaëtan Charbonnier, arrivé à l'ASSE lors du mercato d'hiver en provenance de l'AJ Auxerre, il a toujours été indiqué que l'attaquant s'était engagé pour six mois. Avec une prime de maintien.

Or d'après nos informations, Charbonnier aura bel et bien possibilité de s'inscrire dans la durée à l'ASSE. En effet, et toujours en cas de maintien en Ligue 2 au terme de la saison, il est stipulé que le joueur appartiendra aux Verts pour deux saisons de plus. Une plus une en option. On pourrait donc voir l'ancien Auxerrois avec le maillot Vert jusqu'au mois de juin 2025.

Si les Verts restent en Ligue 2 et que le joueur ne signe pas ailleurs.