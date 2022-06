ASSE - INFO BUT! : Batlles chez les Verts ça avance bien, Sablé sur le départ

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Rien d'officiel. Et encore moins de signé. A cette heure, l'ASSE, qui vient de descendre en Ligue 2, n'a toujours pas d'entraîneur, Pascal Dupraz ayant été remercié par les dirigeants après sa mission commando ratée.

Pour lui trouver un successeur, les dirigeants des Verts, c'est-à-dire Jean-François Soucasse et Loïc Perrin, ont coché depuis bien longtemps le nom de Laurent Batlles, ancien entraîneur de l'ESTAC. Comme nous vous l'avons indiqué à de maintes reprises sur notre site, Batlles est le choix numéro 1 et c'est aussi pour cette raison que celui dont la famille habite dans la région stéphanoise a été reçu hier, à l'Etrat, par Jean-François Soucasse.

Une rencontre bénéfique, qui s'est parfaitement bien déroulée, et qui laisse même entrevoir une issue favorable. Par ailleurs, et toujours selon nos informations, l'ancien adjoint de Claude Puel et Pascal Dupraz, Julien Sablé, est plus que jamais sur le départ. Il a même proposé ses services à un club de Ligue 2 (QRM), pour le moment sans succès.

Laurent HESS (avec BD)

Ce n’est plus une crainte mais une réalité, l’ASSE est en Ligue 2.

Benjamin Danet

Rédacteur