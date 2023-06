ASSE – INFO BUT ! Mercato : Alexandre Mendy a d'autres options que les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

Jean-Philippe Krasso parti libre à l'Etoile Rouge de Belgrade, l'ASSE lui cherche un successeur. Et le nom de la priorité des Verts a filtré : il s'agit d'Alexandre Mendy. A 29 ans, l'ancien guingampais a terminé 2e meilleur buteur de L2 derrière Georges Mikautadze, avec 19 buts, soit deux de plus que Krasso. Auteur de 5 passes décisives, Mendy avait inscrit 16 buts avec le Stade Malherbe la saison précédente et il ne lui reste plus qu'un an de contrat.

S'il reste en L2, ce devrait être à Caen

Son club lui a transmis une proposition de prolongation et l'ASSE aurait aussi fait une offre. Mais selon nos informations, deux clubs de L1 pistent aussi l'attaquant. La tendance serait soit à une prolongation soit à un départ en L1. S'il venait à rester en L2, Mendy privilégierait une 4e saison à Caen plutôt qu'un départ chez les Verts. Toutefois, sa réflexion ne serait pas encore complètement tranchée. A suivre, donc...