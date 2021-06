ASSE – INFO BUT ! Mercato : Arnaud Nordin très loin d'une prolongation

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Contrairement à Aimen Moueffek, Etienne Green et Saidou Sow, premiers joueurs stéphanois à avoir prolongé, Arnaud Nordin n'a toujours pas signé un nouveau bail alors que son contrat à l'ASSE expire en juin 2022. Et selon nos informations, il n'y a aucune discussion entre le club et l'entourage du joueur depuis plusieurs mois.

Il a des contacts

Nordin avait décliné une offre des dirigeants en début de saison et ceux-ci n'ont pas fait de contre proposition. Si bien qu'un départ cet été pourrait se préciser, surtout que le petit attaquant, auteur de 4 buts et 4 passes décisives cette saison, aurait plusieurs touches en France et à l'étranger. Notamment en Allemagne, avec un club de milieu de tableau de Bundesliga.