ASSE - INFO BUT ! Mercato : Batlles fonce sur un de ses chouchous, vague de Troyens à venir ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Laurent Batlles nommé entraîneur jusqu'en juin 2024, l'ASSE s'est immédiatement mis en quête de renforts disponibles dès la reprise de l'entraînement le 27 juin prochain à l'Etrat. Pour ce premier chantier et en attendant la vente du club, la direction ligérienne travaille en premier lieu sur le marché des joueurs libres … Et sur des demandes spécifiques de l'ancien entraîneur de l'ESTAC.

Comme révélé par l'Est-Eclair, les Verts ont déjà pris langue avec plusieurs joueurs troyens. A commencer par Dylan Chambost (24 ans). L'Annécien, qui arrive en fin de contrat, est, selon nos informations, une « possibilité sérieuse » pour l'ASSE. Des contacts auraient même déjà été établis pour le milieu offensif, ancien capitaine de la réserve des Verts sous... Laurent Batlles.

Chambost premier de cordée d'un recrutement sauce ESTAC

A l'ESTAC, un autre joueur tente aussi beaucoup Laurent Batlles selon nos informations : il s'agit du milieu défensif Florian Tardieu (30 ans) mais ce dossier s'annonce un peu plus compliqué car l'ancien Istréien et Sochalien, au club depuis 2019, est encore sous contrat pour deux ans (2024) et que le club aubois n'a aucune intention de le libérer dans l'immédiat.

Dans son édition du jour, L'Equipe va même plus loin en évoquant des intérêts pour plusieurs autres joueurs (ou ex) de l'ESTAC (dont nous n'avons pas eu la confirmation de notre côté) : Xavier Chavalerin (31 ans, 2024), Tristan Dingomé (31 ans, 2023), Jimmy Giraudon (30 ans, prêté à Leganes cet hiver) et Gauthier Gallon (29 ans, 2024) pour challenger Etienne Green dans les buts.

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

LA GALAXIE BLITZER 🪐🌌

Qui est l'homme d'affaires américain candidat au rachat de l'ASSE ?🔍

🗞 Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/fFqa4eCltS — But! Saint-Étienne (@ButASSE) June 7, 2022

Chambost premier renfort de l'ASSE ? Alors que L'Equipe évoque ce matin la volonté de Laurent Batlles de faire du Furlan en s'appuyant sur la volonté du technicien de s'appuyer sur cinq joueurs de Troyes pour faire remonter l'ASSE, nous sommes en mesure de vous confirmer que c'est bien parti pour au moins l'un d'entre eux : Dylan Chambost.

Laurent HESS

Rédacteur