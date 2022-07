ASSE - INFO BUT! Mercato : Batlles insiste pour Tardieu

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Hier soir, l'ASSE a signé sa deuxième victoire en deux matches de préparation en s'imposant au Puy (1-0), promu en N1, grâce à un but du jeune Antoine Gauthier (18 ans). Un match auquel Jean-François Soucasse n'a pas assisté. Le président délégué du club forézien était en effet resté à L'Etrat afin de finaliser le transfert de Lucas Gourna-Douath à Salzbourg.

Moulin espéré lui aussi, Dingomé toujours apprécié

Laurent Batlles a indiqué après la rencontre que ce départ devrait relancer le Mercato des Verts... « Lucas, ce n'est pas encore tout à fait finalisé. Des joueurs vont peut-être nous rejoindre. On travaille sur beaucoup de dossiers mais on voit aussi que le mercato ne bouge pas énormément. Si des joueurs s’en vont, on sait qui on va prendre derrière ». Selon nos informations, le coach des Verts espère recruter un attaquant, un milieu de terrain et un gardien expérimenté.

Et pour cela, après Jimmy Giraudon et Dylan Chambost, il envisage toujours de se tourner vers l'Estac, son ancien club. Le profil de Tristan Dingomé reste apprécié, mais Batlles cible en priorité Florian Tardieu, l'expérimenté milieu de terrain troyen, auteur de 4 buts et 2 passes décisives en L1 la saison passée. Très bon tireur de coups de pied arrêtés, le joueur (30 ans) a encore deux ans de contrat à l'Estac. Enfin, un retour de Jessy Moulin, sous contrat jusqu'en 2023, reste également dans les tuyaux.