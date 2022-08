ASSE – INFO BUT ! Mercato : Batlles pousse encore pour Tardieu et un autre attaquant !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

La première info transfert de ce mercredi est tombée ce matin, à l'ASSE : non retenu lors des deux dernières journées de L2, Yvan Neyou quitte le Forez. L'ancien chouchou de Claude Puel a été prêté ce mercredi à Leganes, lanterne rouge de la L2 espagnole. Un départ qui pourrait ne pas être le dernier, chez les Verts, dans cette dernière ligne droite du Mercato. D'ici jeudi soir, le club forézien espère trouver des solutions pour plusieurs joueurs, à commencer par Adil Aouchiche, Charles Abi et Saidou Sow, mais aussi Mickaël Nadé, Sergi Palencia, Gabriel Silva et Yvann Maçon.

Grbic veut venir

Mais du côté des arrivée aussi des mouvements de dernières minutes sont programmés. Selon nos informations, l'ASSE est revenue à la charge pour Florian Tardieu, priorité de Laurent Batlles depuis son arrivée en juin. Une seconde offre aurait été formulée à l'ESTAC, et Tardieu pousserait pour venir à Saint-Etienne. Où l'arrivée d'un autre attaquant, après Ibrahima Wadji, est aussi envisagée. La piste Irvin Cardona (Brest) s'est refroidie mais celle menant à Adrian Grbic (Lorient), très intéressé par le projet stéphanois, reste d'actualité, même si les Verts scruteraient les opportunités pour signer un attaquant au profil plus polyvalent que l'Autrichien, les solutions n'étant pas légion dans les couloirs offensifs.