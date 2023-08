ASSE – INFO BUT ! Mercato : Bouchouari s'active pour partir

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

L'ASSE a très mal démarré sa saison en s'inclinant à domicile contre Grenoble (0-1) samedi, devant 25 000 spectateurs. Et son Mercato commence à inquiéter. Le dossier Niels Nkounkou s'enlise. Les Verts ont refusé deux offres de Francfort et Jean-François Soucasse a soutenu samedi que l'international Espoirs allait rester alors que ce dernier a clairement fait comprendre qu'il souhaitait partir.

Ses agents tentent de lui trouver un club plus confirme à ses ambitions

Ce dossier semble s'enliser et freiner le Mercato, toujours limité côté arrivées par les signatures d'Ibrahim Sissoko, très décevant et sifflé à son remplacement contre Grenoble, et de Dylan Batubinsika. Du côté des départs, en revanche, Saïdou Sow est en partance pour Strasbourg. Quant à Benjamin Bouchouari, il vient de changer d'agent et ses nouveaux représentants, selon nos informations, espèrent le faire changer d'air. Remplaçant contre Grenoble, le champion d'Afrique U23, auteur d'une bonne entrée en jeu, aspirerait à rejoindre un club plus ambitieux que l'ASSE, où son meilleur ami dans le groupe, Aïmen Moueffek, vient de refuser une prolongation de contrat.

👀 Du mouvement à prévoir du côté de Benjamin Bouchouari ?



Le milieu stéphanois a récemment rejoins « Libera Sports », une agence pour les joueurs.



Un départ qui se profile ? 🤔 pic.twitter.com/piIhIhspdy — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert) August 7, 2023

