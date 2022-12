ASSE - INFO BUT ! Mercato : c'est OK pour Charbonnier, d'autres joueurs confirmés approchés 

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Paris-Normandie l'a révélé lundi matin et ce n'est pas un hasard si l'info a filtré dans ce média là puisque Le Havre convoitait également le joueur... Gaëtan Charbonnier devrait rejoindre l'ASSE cet hiver. L'information nous a été confirmée. L'attaquant auxerrois (33 ans), en fin de contrat en juin, a donné son accord pour rejoindre les Verts plutôt que le HAC, et venir jouer le maintien en L2 plutôt que la montée en L2. Le club doyen n'a pu s'aligner sur l'offre stéphanoise.

Des discussions à venir avec Ghoulam, d'autres déjà engagées avec deux joueurs

Il faut dire que pour convaincre Charbonnier, auteur de 17 buts en L1 la saison dernière, les dirigeants stéphanois ont mis les moyens en lui proposant près d'1 M€ sur six mois. Ce qui confirme leur volonté de frapper fort au Mercato, comme l'a annoncé Roland Romeyer quand il a confirmé Laurent Batlles et Jean-François Soucasse le mois dernier. Charbonnier a indiqué à son entourage qu'il allait rejoindre l'ASSE il y a quelques jours déjà. Et l'ASSE ne compte pas s'arrêter là. Faouzi Ghoulam, libre, s'entraîne avec le groupe de Batlles depuis jeudi dernier et il a fait bonne impression en amical à son entrée en jeu contre Grenoble (3-1), inscrivant un but sur penalty. Batlles a salué son investissement. Aucune discussion n'a été engagée à ce jour mais Ghoulam va continuer de s'entraîner à L'Etrat et tout laisse à penser que l'ASSE va tenter le coup. Surtout que l'Algérien, natif de Saint-Etienne, n'en ferait pas une histoire d'argent.

D'autres contacts ont été noués par les dirigeants stéphanois, en France et à l'étranger. S'il est encore un peu tôt pour dévoiler l'identité des joueurs ciblés, ces approches, qui concernent un gardien et un défenseur, confirment que les Verts semblent avoir retenu les leçons de leurs deux dernières campagnes de recrutement et qu'ils s'orientent vers un Mercato plus qualitatif. Mais comme pour Charbonnier, il faudra sortir le chéquier pour finaliser. Le prix à payer pour attirer de bons joueurs. Encore plus quand on est 20e de L2, et même en étant l'AS Saint-Etienne...