ASSE - INFO BUT! Mercato : ça bouge de plus en plus pour Nadé !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Entré en jeu contre Bastia (3-2), Mickaël Nadé continue de jouer les utilités à l'ASSE. Est-ce que ce sera le cas lors de la deuxième partie de saison ? Selon nos informations, le robuste défenseur, en fin de contrat chez les Verts en juin, a des touches. Des clubs frappent à la porte pour l'enrôler cet hiver.

Karagumruk le veut

Nadé intéresse notamment Goztepe, club de L2 turque, mais aussi Karagumruk, une formation qui lutte pour son maintien en L1 et qui vient de changer d'entraîneur. Mais alors qu'il fait partie des joueurs régulièrement cités parmi les "indésirables", son cas ne serait pas vraiment tranché en interne. Dylan Batubinsika est parti à la CAN et Olivier Dall'Oglio devra également faire sans Anthony Briançon lors du prochain match contre Laval car l'ancien Croco sera suspendu. Un départ de Nadé semble donc improbable, en tout cas pas avant la fin du Mercato. Surtout que le joueur n'aurait pas forcément envie de bouger avant cet été. Les sollicitations turques ne l'emballeraient pas vraiment, en tout cas.

Podcast Men's Up Life