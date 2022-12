ASSE - INFO BUT! Mercato : ça coince pour le retour de Faouzi Ghoulam

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Après Gaëtan Charbonnier, nouveau joker des Verts, l'ASSE réalisera-t-elle un autre joli coup en finalisant le retour de Faouzi Ghoulam ? Ce lundi, on n'en prend pas vraiment le chemin... Près de neuf ans après son départ du Forez, Ghoulam (31 ans) avait effectué son retour en s'entraînant avec les Verts ces quinze derniers jours. Il avait même participé aux matches de préparation contre Grenoble et Ajaccio, inscrivant un but sur penalty face au GF 38. « On verra comment lui verra la chose et comment nous on verra la chose. Pour l’instant, on n'en a pas parlé, ni de son côté, ni du nôtre. On verra ce qui se passera. On travaille sur énormément de dossiers », avait expliqué Laurent Batlles.

Il aimerait s'investir sur la durée

Le dossier Charbonnier accaparait alors les dirigeants. Mais depuis, ceux-ci ont fait une proposition à Ghoulam. C'était en milieu de semaine dernière, et selon nos informations, Ghoulam a décliné l'offre de l'ASSE, qui ne lui a proposé qu'un contrat de six mois alors qu'il avait exprimé à Loïc Perrin, à l'origine de son retour, qu'il souhaitait s'engager sur la durée. Egalement sollicité par Angers et des clubs étrangers ces dernières semaines, Ghoulam, revenu vivre à Saint-Etienne, avait partagé sur Instagram sa joie d'avoir rejoué avec l'ASSE, sept mois après sa dernière apparition sur un terrain, avec Naples. « Ça m'avait tellement manqué, en plus la victoire au bout... Allez Les Verts ! ». Un message qui montrait son attachement au maillot vert. Sa volonté de le porter à nouveau est partagée par Laurent Batlles, qui apprécie son leadership, son investissement, ses qualités, mais aussi par le peuple vert : un sondage du site Evect indique en effet que 80% des supporters sont favorables à son retour. On devrait savoir sous peu si l'ASSE et l'international algérien trouveront un accord ou si ce retour ne se résumera finalement qu'à deux matches amicaux...