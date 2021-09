ASSE – INFO BUT ! Mercato : Caiazzo et Romeyer ont poussé pour Ramirez, les conditions de son arrivée dévoilées

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

L'ASSE tient enfin son nouvel avant-centre. Quelques instants après avoir prêté Charles Abi à Guingamp, les Verts ont annoncé hier soir le prêt de l'Uruguayen Juan Ignacio Ramirez, en provenance du Liverpool FC Montevideo. L'opération a été validée sur le gong, à 23h50... A 24 ans, Ramirez, 2e meilleur buteur du championnat uruguayen derrière l'ancien Vert Gonzalo Bergessio, est prêté pour la saison, sans option d'achat.

Un prêt payant de 300 000 €

Selon nos informations, l'ASSE a obtenu de bonnes conditions. Il s'agit d'un prêt payant de 300 000 €, et le salaire du joueur n'est pas très élevé (un peu moins de 40 000 € mensuels). Les premiers contacts avec Ramirez datent seulement de ce début de semaine et les négociations se sont accélérées ce mardi à l'initiative des actionnaires. Ceux-ci ont en effet poussé pour que Claude Puel, résigné à recruter un n°9 face aux faibles moyens mis à sa disposition, accepte d'étudier le profil du joueur, un profil de finisseur qui faisait défaut à l'effectif stéphanois depuis le départ de Robert Beric il y a un an et demi. Ramirez avait inscrit 24 buts en 31 apparitions en championnat la saison dernière, et il en est à 11 buts en 12 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Les actionnaires considèrent qu'avec lui, l'ASSE pourrait gagner quelques places au classement. Ce qui permettrait au club, grâce aux droits TV, de rentrer facilement dans ses frais...