ASSE – INFO BUT ! Mercato : Claude Puel a refusé plusieurs attaquants

Alors que l'ASSE réalise un Mercato atone pour l'instant, l'idée de faire signer un attaquant n'a pas complètement quitté l'esprit de Claude Puel. La semaine dernière, plusieurs réunions ont eu lieu dans les bureaux de l'Etrat entre le manager général des Verts et le responsable du recrutement Jean-Luc Buisine.

Durant celles-ci, le scout stéphanois a proposé des profils d'attaquant low cost à Claude Puel, qui, selon nos informations, les a quasiment tous refusé. Il y avait des profils étrangers de joueurs libres et d'autres connaissant la Ligue 1. A chaque fois, la même réponse : le Castrais cherche un profil spécifique d'un joueur avec des capacités athlétiques mais également capable de prendre la profondeur.

Valère Germain a fait partie des recalés chez les Verts

Poussé en haut lieu, la piste Valère Germain (ex-OM, libre, 31 ans) a été recalée, Claude Puel ne le voyant pas se fondre dans le jeu des Verts. Autre dossier vite évacué en interne : celui de Mostafa Mohamed, qui, selon les dernières informations de RMC, devrait prendre la route du PSV Eindhoven.

Correspondant au portrait-robot mais seulement disponibles en prêt et sans option d'achat, les dossier Arnaud Kalimuendo (PSG, 19 ans) et Dan Ndoye (Nice, 20 ans) sont toujours des options possibles. Reste à savoir si Claude Puel acceptera de brider l'évolution d'un jeune de L'Etrat pour « former » l'attaquant d'une autre formation pendant un an...