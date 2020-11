ASSE – INFO BUT Mercato : Contact établi avec Slimani, Saliba toujours espéré

Si Claude Puel devra composer avec son effectif actuel jusqu'au mois de janvier, un renfort offensif est espéré à l'ASSE au Mercato et c'est vers Islam Slimani que le Castrais envisagerait de se tourner, comme l'a révélé L'Equipe. Le contact a été établi avec l'attaquant algérien, qui ne serait pas insensible à l'intérêt des Verts. Mais la tâche s'annonce compliquée. Slimani, en fin de contrat au mois de juin, est en rupture de banc depuis son retour de Monaco mais à 32 ans, il jouit d'un très gros salaire (380 000 € mensuels). Et l'attaquant, qui avait inscrit 9 buts et délivré 8 passes décisives sur le Rocher, garde une belle côte en France. Déjà intéressé cet été, Lyon pourrait revenir à la charge cet hiver en cas de départ de Memphis Depay ou Moussa Dembele.

Saliba veut revenir

Si l'affaire ne s'annonce pas simple, le retour de William Saliba, lui, serait en bonne voie, d'après nos informations. Le défenseur ne joue toujours pas à Arsenal et toutes les parties envisagent un nouveau retour au bercail. Saliba était prêt à accepter de baisser son salaire à 100 000 € mensuels pour revenir à Saint-Etienne lors des derniers jours du Mercato estival, mais l'affaire avait capoté au dernier moment, Arsenal tardant un peu trop à envoyer les derniers documents nécessaires à l'homologation du prêt. Partie remise ? Affaire(s) à suivre...