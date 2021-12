ASSE – INFO BUT ! Mercato : Des touches en Angleterre et en Allemagne pour Gourna-Douath

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Jean-François Soucasse l'a expliqué : les actionnaires de l'ASSE ne feront pas un nouveau prêt pour financer le Mercato cet hiver. Le club s'oriente vers des prêts, faute de moyens pour verser d'éventuelles indemnités de transfert(s). Mais en cas de propositions, compte tenu de sa situation économique, le club pourrait consentir à vendre un de ses éléments les plus bankables, même s'il ne lui en reste plus beaucoup après les transferts de Wesley Fofana et William Saliba en Angleterre.

Dans un effectif où 17 joueurs sont en fin de contrat en juin 2022, avec la blessure d'Etienne Green, c'est Lucas Gourna-Douath (18 ans), apparu à 13 reprises en L1, qui représente la meilleure chance de faire entrer un peu d'argent dans les caisses cet hiver, malgré une première partie de saison décevante. Le jeune milieu est suivi de longue date par des clubs anglais et allemands.